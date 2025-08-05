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        Haberler Gündem Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Güncel haberler

        Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

        Şanlıurfa'da iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada, kalbinden bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 00:25 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:25
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        Parkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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        Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi’ndeki Çamlık Parkı’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, parkta bir araya gelen arkadaş grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralanan Yılmaz Beyazkuş, kanlar içinde yığıldı.

        Olayın ardından kavgaya karışan kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazkuş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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