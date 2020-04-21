21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Betsy Ross, korona günlerinden çok önce üç çocuğu ve eşiyle çocuk parkına gitti. Aile, parkta birilerinin ördek yuvasını ve içindeki yumurtaları parçaladığını fark etti. Ross ve ailesi yuvayı yakından incelediğinde daha az zarar görmüş bir yumurta fark etti.
Yumurtayı kurtarmak isteyen Betsy, elinden geleni yapmaya karar verdi. Kuluçka makinesi satın almaya gücü yetmeyen genç kadın, yumurtayı sıcak tutabilmek için sütyeninde tutmaya başladı. Yumurtayı günde 4-5 kez döndürmeyi de ihmal etmedi. Yumurtayı 35 gün göğsünde tutan Betsy'nin uğraşları sonuç verdi. Bir süre de hazırlanan kuluçka kutusunda bekleyen yumurtanın içerisinden sevimli bir ördek çıktı.
Ördek, yumurtadan çıkarken bazı sorunlar yaşasa da Betsy ile ailesinin araştırmaları ve bakımı sayesinde büyüdü. "Gerçekten onu kurtarma şansım olduğunu düşünmedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı" diyen Betsy, şimdilerde ördeğin kendisini takip ettiğini ve aralarında inanılmaz bir bağ oluştuğunu dile getirdi. Yaşadıklarını Reddit'te paylaşan genç kadının hikayesi sosyal medyada ilgi gördü...
RESTORANDA SİPARİŞ VERDİ, YEMEYİP BÜYÜTTÜ! İŞTE SONUÇ
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yaşayan Erica Lim, evinde beslediği ördeği hakkında Star2 dergisine konuştu. Ördeği Daisy'nin su sevgisi, arkadaş canlısı oluşu, maceracı doğası ve büyük şehirdeki hayata nasıl adapte olduğu hakkında demeç veren Erika'nın hikayesinin en ilginç yanı ise ördeğinin nasıl dünyaya geldiği oldu. Erica Puchong kasabasındaki bir Vietnam restoranından Asya'nın tartışmalı atıştırması olan 'balut' sipariş etti.
Balut, ördek yumurtasından yapılan tartışmalı bir yemek. Çünkü yumurtalar ortalama 20 günlükken kaynatılıyor ve servis ediliyor. Yani ördekler yumurta içerisinde canlı canlı haşlanıyor. Civcivlerin olgunluğunu müşteriye gösterebilmek için bazı yumurtaların üst kapakları açıkta satılıyor. Erica sipariş verdiği balutun içerisindeki civcivin canlı olabileceğinden şüphelendi. Bu nedenle yumurtayı yemeyerek kuluçka makinesine yatırdı.
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