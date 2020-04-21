Ördek, yumurtadan çıkarken bazı sorunlar yaşasa da Betsy ile ailesinin araştırmaları ve bakımı sayesinde büyüdü. "Gerçekten onu kurtarma şansım olduğunu düşünmedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı" diyen Betsy, şimdilerde ördeğin kendisini takip ettiğini ve aralarında inanılmaz bir bağ oluştuğunu dile getirdi. Yaşadıklarını Reddit'te paylaşan genç kadının hikayesi sosyal medyada ilgi gördü...