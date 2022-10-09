Parkta bıçaklı saldırıya uğradı

Samsun'da parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

Olay, Çarşamba ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Hüseyin B.S. (22) göğsünün alt kısmından ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin B.S., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı genç hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.