Parkta bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı

Eskişehir'de, parkta bıçaklanan genç, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Yeşilvadi Parkı'nda geçen cumartesi günü meydena gelen olayda, Burak Barut ile Umutcan Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Umutcan Ö., bıçakla Burak Barut'u 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Burak Barut yaşamını yitirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Umutcan Ö. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Umutcan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.