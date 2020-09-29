Parkinsonun etkilerinden beyin pili ile kurtuldu

AA

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kişilerin günlük yaşantısına darbe vuran parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen maddesinin eksilmesi ile ortaya çıkıyor.

Muğla'da yaşayan 60 yaşındaki Hümmet Dal, 15 sene önce parkinsonun ilk belirtilerini yaşadı. Sol elinde titreme ile başlayan hastalık bulguları, zaman içerisinde ilerleyerek hayatını adeta kabusa çevirdi. Eşi ve çocuklarının desteği ile günlük yaşamını sürdüren Dal, 24 saatte 25 ilaç alır hale geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Üniversitesi PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere ellerde "para sayar" tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, bakışların donuklaşması ve "maske yüz" diye tarif edilen yüz halinin, hastalığın ilk belirtilerinden olduğunu aktardı.

Zırh, parkinson hastalığında ilk tedavi seçeneğinin ilaçlar olduğunu vurgulayarak, "Fakat parkinson hastalarının bazılarında aradan yıllar geçtikçe eski doz ve sıklıkta ilaçlar yetmemeye başlıyor." ifadesini kullandı.

- "Medikal tedavinin yetmediği durumlarda 'beyin pili' tedavisi gündeme geliyor"

Medikal tedavinin yetmediği durumlarda cerrahi yöntem olan "beyin pili" tedavisinin gündeme geldiğini belirten Zırh, şunları kaydetti:

"Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmeyi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı ya da baskılayabilmeyi sağlayan cihazlardır. Nöromodülasyon adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta parkinson hastalığı olmak üzere, pek çok hareket bozukluğu hastalığını tedavi edebiliyoruz. Hasta uyanık iken, konuşarak ve karşılıklı sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili tedavisini, hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabiliriz. Başkalarına bağımlı yaşayan hastalar, ameliyattan sonra birkaç haftalık pil programlama sürecinin ardından normale yakın yaşamlarına geri dönüyor ve sosyal hayatlarını yeniden kazanabilme şansı yakalıyorlar."

- "Bu ameliyat sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum

Hümmet Dal da hastalığının seneler içerisinde giderek ilerlemesi nedeniyle en basit günlük ihtiyaçlarını bile karşılamanın çok zorlaştığını vurgulayarak, "Yemek yiyemiyor, bir bardak suyu güçlükle içebiliyordum. Vücudum günün belirli saatlerinde resmen kitleniyordu. Günlük aldığım ilaç sayısı 25'e yükseldi. Araştırmalarımız sonucu Dr. Ali Zırh'a ulaştık. Ali Bey, gerekli değerlendirmeleri sonucu beyin pili tedavisi için uygun bir hasta olduğumu söyledi ve ameliyat sürecim başladı. Hocamızla sohbet halinde, çok rahat bir operasyon geçirdim. Tam hayatım bitti derken, bu ameliyat sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda her şeyin yolunda olduğunu, eski sağlıklı günlerine geri döndüğünü ve yeniden kimsenin desteği olmadan bağımsız yaşayabildiğini aktaran Dal, "Balık tutmak en büyük hobimdi, rahatlıkla gerçekleştirebiliyor olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.