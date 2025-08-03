Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Park yeri kavgasında kardeşini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Park yeri kavgasında kardeşini öldürdü!

        İstanbul Sancaktepe'de park yeri kavgasında tam bir vahşet yaşandı. Olayda bir kişi, kardeşini silahla öldürüp yengesini yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park yeri kavgasında kardeşini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sancaktepe'de, araç park yeri nedeniyle kavga ettiği kardeşini silahla öldüren, yengesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre dün akşam A.Ş, oturduğu apartmanın önünde kardeşi Murat Ş. ile araç park yeri nedeniyle tartıştı.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş, Murat Ş'yi silahla ateş ederek yaraladı. Araya giren Murat Ş'nin eşi Cennet Ş. de silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cennet Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Murat Ş'nin cenazesi morga kaldırıldı. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı A.Ş'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        Habertürk Anasayfa