Park Mozaik'te yeni kapmpanya tanıtıldı

Yapılan açıklamada Park MOZAİK projesi yeni kampanyasında yüzde 0.79 faizle ödeme seçeneği sunuldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Park MOZAİK projesinin 1. etabını oluşturan C ve A bloğunun tamamlanmasının ardından, 24 katta oluşan 148 dairenin bulunduğu B blok ekim sonu itibariyle tamamlandığı belirtildi.

Toplam 75 bin metrekare bir arazi üzerine inşa edilen, 9 ayrı tematik meydandan oluşan projede, 2+1'den 6+1'e kadar konut tipleri mevcut.