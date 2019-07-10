10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli ve hibrit araçların potansiyelini artıracak yeni teknolojisinin testlerine başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu testlerde tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına solar güneş panelleri yerleştirilen bir Prius PHEV’in kullanıldığı kaydedildi.
Bu sayede Prius'un, güneş enerjisinden faydalanarak şarj olacağı ve elde ettiği enerjiyi daha fazla yol kat etmek için kullanabileceği bildirildi.
Öte yandan, Prius PHEV’in bataryasının sadece sürüş halinde değil park halinde de şarj olabildiği aktarılıyor. Yeni sistemin, daha önce satışa sunulan solar şarj sistemli Prius PHV’den yaklaşık 5 kat daha fazla güç üretebildiği bilgisi paylaşıldı.
MENZİLİ ARTIRACAK
Temmuz 2019 sonundan itibaren daha yüksek verimliliğe sahip solar teknolojiye sahip aracın yol testlerine başlayacağını duyuran Japon üretici, menzili artırıp yakıt verimliliğini de yükseltmeyi amaçlıyor.
Toyota, test sürüşlerini ilk etapta Toyota City, Aichi Fabrikası, Tokyo ve diğer bölgelerde yapacak. Testlerde elde edilen bilgiler ışığında, araç üzerine yerleştirilecek solar şarj etme sistemleri geliştirilecek.
Şirketin güneş panelleri sistemleri konusundaki hedeflerinden birinin ise, taşımacılık sektörünü de kapsayan yeni bir güneş paneli pazarı yaratmak olduğu ifade ediliyor.
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