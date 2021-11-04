Park halindeki yeni aracın üzerine devrildi

İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde geçen günlerde meydana kazada, dört yol ağzına kontrolsüz girdiği iddia edilen hafif ticari araç, seyir halindeki kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak park halinde bulunan sıfır kilometre olduğu belirtilen otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yan yatan kamyonetin içerisinden şoför burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya tanık olan esnaf Siraç Yıldırım, "Kamyonet bu yoldan geldi yolda ilerlerken bir araç kamyonete çarptı. Daha sonrasında kamyonet takla attı. Kamyonet park halindeki aracın üzerine düştü. Olay yerine gidip şoförü içerisinden çıkardık. Biraz sıkışmıştı şok içerisindeydi. Ambulans ve itfaiye geldi yardımcı oldular" dedi.