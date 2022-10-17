Bursa'da feci kaza

DHA

Bursa'da yol kenarında park halindeki TIR´a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Bahri Güner (58) hayatını kaybetti. Güner´in kısa süre önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-İzmir yolu Minteks Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bahri Güner yönetimindeki 16 RY 321 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında park halinde olan E.K. idaresindeki 33 EF 876 plakalı TIR´a çarptı. TIR´ın dorsesinin altına giren araçta sürücü sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Bahri Güner´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılan Güner´in 4 gün önce anjiyo olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.