Sıra bekleyen TIR sürücüsü ölü bulundu

Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkisinde park halinde bulunan TIR sürücüsü araç içinde ölü bulundu.

Kars nüfusuna kayıtlı Mehmet Çiftçi (63) olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.