Park halindeki TIR'lar alev aldı

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İHA'nın haberine göre; yangın 19.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan bir TIR garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre garajda park halinde olan tekstil ürünleri yüklü tırda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaşanan patlamanın da etkisiyle alevler yan taraftaki tıra da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tırları müdahale eden itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. REKLAM

Yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, mal sahipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira değerindeki malları kurtarmak için seferber oldu. Dumanlar içerisinde TIR'ın dorsesindeki malları indirmeye çalışan mal sahipleri, kameraya yansıdı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.