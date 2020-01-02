DHA

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. 38 F 1273 plakalı minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı. Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binanın birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.

Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.