Park halindeki lüks aracı böyle kundakladı

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, park halindeki lüks otomobil, gece saatlerinde motosikletle gelen bir kişi tarafından kundaklandı. Aracı kundaklayıp kaçan motosikletli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş olan lüks otomobilin yanına motorla yanaşan kişi, aracı kundakladı. Araç bir anda alev topuna dönerken, zanlı motosikletle kaçtı.

Aracın kundaklandığı an ise, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.