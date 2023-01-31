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Park halindeki kamyoneti otomobille çaldılar

Malatya'da, park halindeki kamyoneti otomobile bağlayarak çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin eski model bir araçla kamyoneti çektikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 31.01.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kamyoneti otomobille çaldılar
HABERTURK.COM

Malatya'da, park halindeki kamyonetin otomobille çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir kamyonetin çalınması ve bir ilaçlama deposundaki hırsızlık olaylarıyla ilgili Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER TABANCA İLE YAKALANDI

Şüphelilerin park halindeki kamyoneti, eski model bir otomobile bağlayarak götürdüğü anların yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. O.G., M.T. ve B.Ö. adlı şüpheliler, bir tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIKTAN ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden O.G.'nin havalı kompresör hırsızlığından, M.T.'nin ise evden kombi hırsızlığından arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. ve M.T. tutuklanırken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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