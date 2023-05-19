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Otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı ortaya çıktı. Sarıyer'de bir sokakta park halinde olan 3 araç, çekiciye yüklenerek çalındı. Zanlılardan biri emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı

Giriş: 19.05.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Sarıyer'de park halindeki araçları çekiciye yükleyip çaldılar!
Park halindeki araçları çekiciye yükleyip çaldılar!
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DHA

İstanbul'da park halindeki otomobilleri, çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de aynı sokak üzerinde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden Yüksel K.(47)'yı gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de çeşitli suçlardan 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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