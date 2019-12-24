Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Alınan bilgiye göre park halinde olan E.K.'ya ait 33 NB 826 plakalı ticari tipi araç henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Hakan Bulut'un haberine göre, alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay esnasında yanan aracın yakınında park halinde bulunan 33 P 6151 plakalı aracın bagaj kısmı da zarar gördü. Yangın olay yerine gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.