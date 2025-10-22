Habertürk
        Park halindeki 5 araç kundaklandı

        Park halindeki 5 araç kundaklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 00:55 Güncelleme: 22.10.2025 - 01:02
        İHA'nın haberine göre; olay, gece geç saatlerde Tekke Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi.

        Kimliği belirsiz bir kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

        Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli bir şahsı tespit etti. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra yerdeki köpük adı verilen yanıcı maddeyi alarak ilerlediği anlar yer aldı.

        Çevredeki diğer güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

