Park Cam'a ihracat ödülü

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Seramik, cam ve çimento sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in yaptığı ödül töreninde 11 alt sektörde 71 ödül takdim edildi.

Cam ambalaj kategorisinde en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer alan Ciner Grubu şirketi Park Cam da ödüle layık görüldü.

Park Cam adına ödülü Satış Pazarlama Müdürü Öner Yücel aldı.