Parite kaynaklı kayıp 10 milyar doları aştı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Trabzon’da açıkladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ekonomideki olumsuz iklime rağmen Türk ihracatçısının eylül ayında da başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurguladı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre eylül ayı ihracatının yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını bildiren Gültepe, “22,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek eylül ayı performansını gerçekleştirmiş olduk. İhracatımız 9 ayda 188 milyar doları, 12 ayda ise 252 milyar doları aştı. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdık. Geçen ay 15 sektörümüz ihracatını artırırken kimyevi maddeler küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle ilk sıradaki yerini korudu. 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeleri, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 1,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti. Eylülde hububat, makine ve yaş meyve sebze mamulleri sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Otomotiv, mobilya ve mücevher sektörlerimizde de dikkat çekici artışlar var. Geçen ay bin 942 firmamız ihracat ailesine katıldı. Söz konusu firmalarımız 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” diye belirtti.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 5 İL İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA, İZMİR VE ANKARA

Mustafa Gültepe, 45 ilin ihracatını artırdığı eylülde en çok ihracat yapan ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandığını bildirdi. Sakarya, Çorum, Konya ve Gaziantep’in önemli ihracat artışları yakaladığını belirten Gültepe, Trabzon’un da istikrarını koruduğunu ve eylülde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

EYLÜLDE EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, ABD VE IRAK’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gültepe, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk üç ülkenin ise Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandığını bildirdi. Eylülde Suudi Arabistan’a yüzde 221, Lübnan’a yüzde 102 ve İsviçre’ye yüzde 71’lik ihracat artışları kaydettiklerini anlatan Gültepe, 220 ülkeden 131’inde ihracatı artırdıklarına dikkat çekti. Gültepe, “İhracatta kilogram başına birim değerdeki artış da devam ediyor. Birim ihracat değerimiz geçen yılın eylül ayına göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi” dedi.

PARİTE KAYNAKLI KAYIP 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılbaşında 1,15 seviyesinde olan Euro/Dolar paritesinin eylülde 0,96’ya kadar gerilediğini hatırlatan Mustafa Gültepe, bu durumun ihracata olumsuz yansımasının devam ettiğini vurguladı. İhracattaki parite kaynaklı kaybın sadece eylülde 1,8 milyar dolara ulaştığını, yılbaşından bu yana ise 10 milyar doları aştığını belirten Gültepe, “Bu kritik dönemde özellikle Euro Bölgesi’ne ihracat yapan firmalarımızın parite riskini göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapmaları önem arz ediyor” diye konuştu.

2023’TE BİR AY YAKIN BİR AY UZAK ÜLKEYE TİCARET HEYETİ DÜZENLENECEK

Mustafa Gültepe, konuşmasında geçen ay Romanya ve Tataristan’a düzenlenen ticaret heyetleri hakkında da bilgi verdi. İhracatçı birlikleri ve firma temsilcilerinden 46 kişilik katılımla düzenlenen heyetlerde Türkiye’nin rekabet gücü yüksek, bölgeye ihracatın nispeten düşük kaldığı sektörlere odaklandıklarını belirten Gültepe, “Heyetlerimize 257 yabancı firmadan 350 temsilci katıldı. Firmalarımız 600’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ticaret diplomasimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu ay Hindistan ve Filipinler’e heyetlerimiz olacak. 2023’te bir ay yakın bir ay uzak ülkeye ticaret heyetleri düzenleyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE, ENERJİ YOĞUN SEKTÖRLERDE GÜVENİLİR TEDARİKÇİ

Gültepe, Türkiye’nin en büyük pazarı konumundaki AB’de yaşanan enerji krizi ve olası yansımaları konusunda ise şunları söyledi:

“Öncelikle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye’nin enerji güvenliğinde bir sorun gözükmüyor. Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi sektörlerde talep artışı bekliyoruz. Enerji krizi nedeniyle Avrupa yeşil dönüşümü ikinci plana atmış görünüyor. Ancak önümüzde ‘Yeşil Mutabakat’ gibi iddialı bir hedef bulunuyor. Kriz atlatıldıktan sonra Avrupa bu hedefe çok daha fazla odaklanacak. Dolayısı ile ihracat ailesi olarak sadece bugüne değil, yarına da hazırlanmak durumundayız. Yenilenebilir kaynakların dünya elektrik üretimindeki payı yüzde 28, Türkiye’de ise yüzde 46 seviyesinde. Bu alanda ülkemizde yatırımlar süratle devam ediyor. Burada bir diğer fırsat kapısı da, yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan araç-gereçler üzerine çalışan firmalarımız için var. Avrupa dönüşüm sürecini hızlandırmak adına ciddi bir finansal kaynak ayıracak. İnanıyorum ki yerli firmalarımız, hem milli enerji profilimizin dönüşümünde, hem de bu araç-gereçlerin ihracatında kritik rol alacak.”

Mustafa Gültepe, geçen ay TİM’in misyonunu ve vizyonunu da güncellediklerini ve Türkiye’yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokma vizyonunu doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlediklerini sözlerine ekledi.