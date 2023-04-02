Paris'te scooter referandumu

Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

Scooterları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor.

Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.