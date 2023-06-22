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Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi yaralandı

Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada dördü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

Giriş: 22.06.2023 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada dördü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.AFP

Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada dördü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

Saint-Jacques Caddesi’nde bir tasarım okulunun ve Katolik eğitim merkezinin olduğu binada yaşanan patlamanın sonucu bir binanın yıkılması üzerine iki kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Arama ve kurtarma ekiplerinin yıkıntılar arasında bu kişileri aradığı bildirildi.

Tanıklara göre patlamadan önce güçlü bir gaz kokusu duyuldu.

Parisli savcı Laure Beccuau, olay yerine geldikten sonra yaptığı açıklamada patlamanın kamera kayıtlarına göre büyük ihtimalle Val de Grâce Kilisesi’nin yanında yer alan binanın içinde meydana geldiğini söyledi.

Binada bir yangının çıkmasına neden olan patlamanın büyük ihtimalle gaz kaçağından kaynaklandığı dile getirilse de yetkililer henüz olarak patlamanın nedeninin bulunmadığını vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’in ziyaret ettiği alan polis kordonuna alındı.

Patlamanın olduğu alan, turistler ve öğrencilerin yoğun bulunduğu, şehrin Latin Bölgesi olarak bilinen bölgesinin güneyinde yer alıyor.

BBC’ye konuşan görgü tanığı Antoine Brouchot, büyük bir duman gördüğünü ardından da binanın çöktüğünü ve yangın çıktığını fark ettiğini anlattı.

Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi yaralandıEPA

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