Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,22 %1,89
        DOLAR 41,5857 %-0,01
        EURO 48,8067 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.173,59 %0,27
        FAİZ 39,24 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 63,59 %1,86
        BITCOIN 117.533,00 %2,52
        GBP/TRY 56,0899 %0,24
        EUR/USD 1,1732 %-0,02
        BRENT 65,54 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 8.458,82 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'a geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'a geldi

        Paris'ten hareket eden ve sabah saatlerinde Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi için İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nostaljik tren ikinci seferi için İstanbul'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın kasabası Sinaia ve başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Varna şehrinin ardından İstanbul'a ulaştı.

        Sabah saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan Venice Simplon Orient Express treni 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule’den çıkış yapacak ve konuklarını Paris'e götürecek.

        Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren seyahat imkanı sunan Venice Simplon Orient Express treni toplam 16 vagondan oluşuyor ve nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

        Yolculardan Helen Carter, gazetecilere, Venice Simplon Orient Express'in güzel bir trende harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, trendeki personelin yolculara çok özen ve ilgi gösterdiğini söyledi.

        REKLAM

        Seyahat boyunca zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapıldıklarını aktaran Carter, "Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce küçük bir yolculuk için bu trene binmiştik. Bu sefer Paris'ten İstanbul'a ikonik bir yolculuk yapmak istedik. Nefes kesici bir yolculuktu. Harika zaman geçirdik." şeklinde konuştu.

        Carter, yolculuklarını İngiltere'nin Galler bölgesinden başladıklarını ifade ederek, "Dokuz ülke gezdik. Bazen uyanınca hangi ülkede olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden hangi gün olduğunu ve hangi ülkede olduğunu sürekli kendimize hatırlatıyoruz. Harika bir şeydi." diye konuştu.

        Philip Carter ise hayatta en az bir kez yaşanılması gereken bir deneyim olduğunu ifade ederek, çok sayıda seyahat düzenlendiğini ama kendilerinin ikonik Paris-İstanbul seyahatini yapmak istediklerini dile getirdi.

        Carter, personelin olağanüstü olduğunu belirterek, "Bu insanlar size harika bir hizmet sunuyorlar. Tren muhteşem, ama personel olmasa deneyiminizin sadece yarısını yaşayabilirsiniz. İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu keşfetmeyi ve belki tekrar gelmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sumud Filosu Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor
        Sumud Filosu Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa