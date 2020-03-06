Paris'teki maratonlara koronavirüs engeli

Organizatör şirket Amaury Spor Organizasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Paris'te 5 Nisan'da yapılması planlanan Paris Maratonu'nun 18 Ekim'e ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Paris'te bu hafta sonu düzenlemesi planlanan Harmonie Mutuelle Maratonu'nun ise 6 Eylül'e ertelendiği ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da da ülke genelinde salgının artmasının ardından 29 Mart'ta düzenlenmesi gereken Roma Maratonu iptal edilmişti.