Paris'te yaşayan genç sanatçı Gouliyev, Azerbaycan'a destek için beste yaptı - PARİS

20 yaşındaki sanatçı Gouliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin bu mücadele içerisindeyken sessiz kalmak istemediğini ve bu besteyi yapmaya karar verdiğini söyledi."Dağlık Karabağ'da yaşananlar hakkında çok şeyler söyleniyor. Duygularımı bu beste ile ifade etmek istedim. Ermenistan, Azerbaycanlılara karşı suç işliyor. Bu besteyi Azerbaycanlılar için yaptım." diyen Gouliyev, onlarca yıldır Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılar düzenlediğini belirtti.
Gouliyev, "Bestede Azerbaycanlıların, çocuklarını kaybeden annelerin acısını anlatmak istedim. Azerbaycanlıların (savaş ortamında) nasıl yaşadıklarını da dile getirmek istedim. Bunu beste yaparak anlatmayı tercih ettim." ifadesini kullandı.
Bu besteyi bir aydan kısa bir sürede yaptığını ve birkaç gün önce Youtube'da yayımlandığını kaydeden Gouliyev, bu besteyi tanıtmak için Azerbaycan'da ve Paris'te konser düzenleyeceği söyledi.
Gouliyev, 2 yıldır Paris'te yaşadığını ve başkentin en prestijli müzik eğitimi veren üniversitelerinden Paris Müzik Okulu'nda eğitim gördüğünü kaydetti.Daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konservatuarda eğitim aldığını ifade eden Gouliyev, bu besteyi ve video klibi Paris'teki üniversiteden bir hocasının yardımıyla yaptığını belirtti.
Gouliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durmasını istediğini söyledi.Ülkesinden uzakta olup Azerbaycanlıların acısını görmenin kendisini çok üzdüğünü anlatan Gouliyev, Dağlık Karabağ'da ve Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.Gouliyev, ülkesindeki arkadaşlarının çatışmalarda hayatını kaybettiğini ifade etti.Bu durum karşısında müzisyen olarak elinden ancak beste yapmak geldiğini kaydeden Gouliyev, Azerbaycanlıların acısını derinden paylaştığını söyledi.
"Le Retour (Geri Dönüş)" adlı beste için yapılan klipte, yıllardır süren Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda 20 bin Azerbaycanlının Ermeni ordusu tarafından öldürüldüğü ve 1 milyon Azerbaycan vatandaşının göç etmek zorunda kaldığı aktarılıyor.Ermenistan'ın yakın zamanda Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi balistik füze ile vurduğu yazısının da yer aldığı klip, "Karabağ Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgaline son" yazısı ile bitiyor.Klibin büyük bir bölümü, Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi çevresinde çekildi.
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