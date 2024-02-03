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        Haberler Dünya Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı

        Paris'te tren istasyonunda bıçaklı saldırı

        Fransa'nın başkenti Paris'te Gare de Lyon tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:15
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        Paris'te bıçaklı saldırı
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        Fransız polisi, Cumartesi günü erken saatlerde Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu üç kişinin yaralandığını duyurdu.

        Polis, kurbanlardan ikisinin hafif yaralandığını, üçüncüsünün ise durumunun daha ağır olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

        Polis saldırganın tutuklandığını açıklarken, şüphelinin saldırısının nedeni ve terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Fransa
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