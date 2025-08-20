Paris'te Suriye-İsrail görüşmesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail heyeti ile bir araya geldi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede, Suriye tarafı, ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, Süveyda'da sağlanan ateşkesin takip edilmesi ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın etkin hâle getirilmesi üzerinde duruldu.

Görüşmelerin Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi adına ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da Şeybani ve Barrack'la bir araya geldi.

Kral Abdullah, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Washington'ın Suriye'yi yeniden imar sürecinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekmişti

Tüm kesimleriyle Suriye halkının haklarını korumanın önemini dile getiren Kral Abdullah, Suriye'de kurumların geliştirilmesi için Ürdün'ün tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere Suriye ile işbirliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasına desteklerini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, Amman'da yaptıkları üçlü toplantıda, ortak bir çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata vardıkları bildirilmişti.