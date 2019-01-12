12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın başkenti Paris'te polis, hükümet karşıtı sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriye biber gazıyla müdahale etti, gözaltı sayısı 53'e çıktı.
Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler 9'uncu haftasında da devam ediyor.
Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığı yakınlarındaki Bataillon du Pacifique Meydanı’nda toplanan sarı yelekli göstericiler, yerel saatle 11.00'de Champs-Elysees Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis ve güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Sabah sakin olan Champs-Elysees Caddesi ve çevresi öğle saatlerinde karıştı. Caddenin çevresinde polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polis, taş atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirdi.
Paris'teki gösteride gözaltına alınanların sayısı 24'ten 53'e yükseldi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Bourges'daki gösteride 500 eylemci, valilik tarafından protesto yapılmasının yasaklandığı tarihi şehir merkezine girmeye çalıştı.
"SERT KARŞILIK TEHDİDİ"
Gösteriler için ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, büyük kısmı barışçıl olan göstericiler arasında radikalleşmenin artmasına karşı uyarı yaptı.
Castaner, olay çıkaran veya onları destekleyenlere sert karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 1700'den fazla kişi yaralandı, 5600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Ekonomik yönden eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.
Eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.
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