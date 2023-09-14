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        Haberler Magazin Paris'te sanatçılar Fas'taki depremzedeler için sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Paris'te sanatçılar Fas'taki depremzedeler için sahneye çıktı

        Fransa'nın başkenti Paris'te, Claudio Capeo, Matt Pokora gibi isimlerin de olduğu çok sayıda sanatçı, Fas'taki depremzedeler için konser düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 07:52 Güncelleme: 14.09.2023 - 07:52
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        Fas'taki depremzedeler için sahneye çıktılar
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        Fransa Kızılhaç işbirliğinde Paris'teki Dome de Paris etkinlik salonunda "Hepimiz Fas'la birlikte" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler, Fas Kızılayı'na gönderilecek.

        M6 kanalından canlı yayımlanan konsere, Patrick Bruel, Matt Pokora, Ycare, Enrico Macias gibi çok sayıda sanatçı katıldı ve burada depremzedeler yararına bağış çağrısı yapıldı.

        "AYAKTA DURAN BİR ADAM"I SESLENDİRDİ

        Konserde, sanatçı Claudio Capeo, "Uyusam, beni uyandırır mısınız? Dışarısı o kadar soğuk ki, hissedebiliyor musunuz? Bir zamanlar sizin gibiydim. Tüm dertlerime rağmen, ayakta duran bir adamım" sözlerini içeren "Ayakta Duran Bir Adam" şarkısını söyledi.

        Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Depremden etkilenen bölgelerin video gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Fas bayrağı sahnedeki ekrana yansıtıldı. Etkinliğin sonunda Fas'ın milli marşı okundu.

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        FAS'TAKİ DEPREM

        Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

        Fas İçişleri Bakanlığı, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

        Fotoğraflar: AA

        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
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        #Claudio Capeo
        #Matt Pokora

        BURÇLAR

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