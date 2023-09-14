Paris'te sanatçılar Fas'taki depremzedeler için sahneye çıktı

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Fransa Kızılhaç işbirliğinde Paris'teki Dome de Paris etkinlik salonunda "Hepimiz Fas'la birlikte" adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler, Fas Kızılayı'na gönderilecek.

M6 kanalından canlı yayımlanan konsere, Patrick Bruel, Matt Pokora, Ycare, Enrico Macias gibi çok sayıda sanatçı katıldı ve burada depremzedeler yararına bağış çağrısı yapıldı.

"AYAKTA DURAN BİR ADAM"I SESLENDİRDİ Konserde, sanatçı Claudio Capeo, "Uyusam, beni uyandırır mısınız? Dışarısı o kadar soğuk ki, hissedebiliyor musunuz? Bir zamanlar sizin gibiydim. Tüm dertlerime rağmen, ayakta duran bir adamım" sözlerini içeren "Ayakta Duran Bir Adam" şarkısını söyledi.

Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Depremden etkilenen bölgelerin video gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Fas bayrağı sahnedeki ekrana yansıtıldı. Etkinliğin sonunda Fas'ın milli marşı okundu. REKLAM

FAS'TAKİ DEPREM Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. Fas İçişleri Bakanlığı, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu. Fotoğraflar: AA Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı