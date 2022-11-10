Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talep etti. Bu kapsamda, Paris'te düzenlenen protestoya Fransa Öğrencileri Ulusal Birliği'ne (UNEF) üye öğrencilerde katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı gösteri, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Opera Meydanı'nda son buldu.

Opera Meydanı etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri araç trafiğini olumsuz etkiledi.

RATP'de işçi olan Noura, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriye katıldığını belirterek, gösteride farklı meslek gruplarından kişiler bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, RATP'deki grev nedeniyle Paris ve civarında banliyö trenleri, metro ve otobüs seferlerinde aksamalar gün boyu devam etti.

Göstericilerden 21 yaşındaki Youri isimli öğrenci de enflasyona karşı maaş artışının başat talepleri olduğunu söyleyerek, emeklilik yaşının düşürülmesini istediğini dile getirdi.

Youri, Fransa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizini ve artan benzin fiyatlarını anımsatarak, enflasyonun tüm sektörlere yayıldığını gözlemlediğini ifade etti.