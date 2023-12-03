Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişi öldü

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Garmanin, Alman turisti öldüren ve iki kişiyi yaralayan saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu bildirildi. 25 yaşındaki saldırganın şiddet suçu sebebiyle dört yılı hapis yattığı ve hapisten çıktıktan sonra psikiyatrik tedavi gördüğü bildirildi.

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Saldırganın istihbarat kayıtlarında radikal eğilimli biri olarak geçtiği öğrenildi.

Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Saldırganın polis tarafından durdurulduğunu ve karnına iki kez şok tabancası sıkan bakan, polis memurlarını hızlı tepkilerinden dolayı övdü ve "şüphesiz başka ölüler de olabilirdi" dedi.

Fransa terör alarmı altındaydı ve saldırı Fransa'nın başkentinde korku seviyesini yükseltti.