Paris'te 12 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü, cesedi bir kutuda bulundu

Lola’nın babası oturdukları sitede kapıcılık yapıyordu. Lola’nın cesedi kutunun içine sıkıştırılmış ve üstü örtülmüş halde bulundu.
Elleri ve ayakları bağlanmıştı ve boynunda derin bir yara olduğu belirtildi. Ancak haftasonu yapılan otopside, boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaklarında da iki yapışkanlı not kağıdı vardı. Birinde “0”, diğerinde “1” yazıyordu.
Polis, Cumartesi günü erken saatlerde cinayetin başlıca şüphelisini tutukladı. Basında zanlının 24 yaşındaki Cezayir doğumlu Dahbia B. olduğu yazdı.
Kadının kimliği, apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Görüntülerde Cuma günü öğleden sonra Lola ile birlikte binaya girerken görülüyordu.
Daha sonra binadan tek başına, plastik bir kutuyu sürükleyerek çıkartırken görüldü. Bir görgü tanığı kadının tutarsız davranışlarda bulunduğunu ve yardım etmesi karşılığında “bir organ kaçakçılığı işinden” para vereceğini söylediğini aktardı. Ancak polis bunun “ciddi bir ipucu” olduğuna inanmadıklarını belirtti.
Polisin en akla yakın olarak kabul ettiği senaryo, herhangi bir adreste kayıtlı olmayan Dahbia B.'nun psikolojik sorunlarının olduğu ve cinayeti niçin işlediğinin belli olmadığı yönünde.
Gözetim altında tutulan bir başka kişi de Dahbia B ve plastik kutuyu arabasıyla taşıyan 43 yaşındaki bir erkek. Polis bu zanlı tarafından Paris’in banliyölerinde arabayla dolaştırılan Dahbia B.’nin, kız kardeşinin de yaşadığı apartmana geri döndüğünü düşünüyor.
Burada iki kız kardeşin şiddetli bir tartışma yaşadığı ve sonra Dahbia B.’nin plastik kutuyla birlikte yeniden apartmandan ayrıldığı söyleniyor. Dahbia B. geceyi, ertesi gün gözaltına alındığı Bois-Colombes banliyösündeki bir dairede geçirdi.
Dahbia B. hakkında, "15 yaşın altındaki bir kişiyi işkence yaparak barbarca öldürme" şüphesiyle soruşturma açtı. Soruşturmanın devam etmesi ve tutukluluğunun da sürmesi bekleniyor.
Pazartesi sabahı Lola’nın okulunda, çocuklar ve ailelerin üzüntüsü açıkça görülebiliyordu.
Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo okulu ziyaret etti. Ayrıca öğrencilere psikolojik destek ekipleri gönderildi.
İki çocuk babası Gasmi La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada “Kızım bütün hafta sonu ağladı, gözünü bile kırpmadı. Mahallemizde kimseye güvenemiyoruz. Çocuklarım adına çok korkuyorum” dedi.
Bölgede yaşayan bir kadın da “Alt üst oldum. Bu sabah oğlumu, birkaç metre arkasından okula kadar takip ettim. Sırf güvenlik için. Bundan sonra okula ben götüreceğim ve alacağım. Okulu 16:30’da biterse, işten 16:00’da çıkacağım” diye konuştu.
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