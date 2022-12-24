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Paris saldırısını protesto eden PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı

Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırı sonrası Yunanistan'ın başkenti Atina'da da olaylar çıktı. Terör örgütü PKK yanlısı bir grup, silahlı saldırıyı protesto bahanesiyle Yunan polisine saldırdı

Giriş: 24.12.2022 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
Paris saldırısını protesto eden PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı.

Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

AA'nın haberine göre; gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti.

MARSİLYA'DA 4 GÖZALTI

Bu arada, Paris'teki saldırı sonrası yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplandı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıttı.

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