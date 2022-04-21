Fransa Ligue 1'in 33. hafta maçında Paris Saint-Germain, Angers'a konuk oldu.

Messi ve Neymar'dan yoksun sahaya çıkan Mauricio Pochettino'nun takımı 28' Kylian Mbappe, 45' Sergio Ramos ve 77' Marquinhos'un golleriyle rakibi 3-0 mağlup etti.

PSG'de 19 yaşındaki Edouard Michut 90+2'de kırmızı kart gördü.

Aynı saatte başlayan maçta en yakın takipçisi Marsilya'nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek PSG'ye Velodrome'dan beklediği haber gelmedi.

Marsilya, yenik duruma düştüğü maçta Dimitri Payet(2) ve Amine Harit'in golleriyle Nantes'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından ligin bitime 5 hafta kala iki takım arasındaki puan farkı 15'te kaldı. Fransa Ligue 1'de genel averaj kuralı dikkate alınıyor.