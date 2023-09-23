Türkiye Japonya Milli voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ilk 5 maçında galibiyet elde eden Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 yenerek 6da 6 yaptı. 20 Eylül'de Arjantin'i 3-1, 22 Eylül'de Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Japonya'yı da mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına gitmeye hak kazandı. İşte 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...