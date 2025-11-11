Habertürk
        Paris Jackson'dan uyuşturucu itirafı

        Paris Jackson'dan uyuşturucu itirafı

        Uyuşturucu kullanmanın hayatını mahvettiğini söyleyen Paris Jackson, bu alışkanlığının burnunda şekil bozukluğuna yol açtığını itiraf etti

        Giriş: 11.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:15
        Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson geçmişteki uyuşturucu kullanımı hakkında itirafta bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, paylaştığı bir sosyal medya videosunda, aslında bu konuyu daha önce hiç ele almadığını söyledikten sonra, cep telefonunun ışığını burnuna tuttu ve burnunda oluşan şekil bozukluğunu gösterdi. Jackson, 'delikli septumunu', yani burun deliklerinin iç kısımdan ayrımını sağlayan, burun içinde yer alan kıkırdak içerikli yapıdaki bozukluğu sergiledi.

        "Burnumdan nefes aldığımda gerçekten yüksek bir ıslık sesi duyuyorum" diyen Jackson, "Bunun nedeni, delinmiş septum denen bir şeye sahip olmam" diye açıkladı. Septumundaki küçük deliği göstererek bunun "deviasyonlu septumdan biraz farklı" olduğunu belirten Jackson, "Bu, düşündüğünüz şeyden kaynaklanıyor" dedi ve objektife bakarak "Uyuşturucu kullanmayın çocuklar" diye ekledi.

        Ünlü yıldız, uyuşturucunun hayatını mahvettiğini söyledikten sonra, "Uzak durun" çağrısı yaptı. Burnundaki bozukluk için plastik cerrahiye başvurmayı tercih etmediğini söyleyen Jackson, 6 yıl önce uyuşturucuyu bıraktığını hatırlattı.

        Paris Jackson, 2009’da 50 yaşındayken aşırı doz ilaç kullanımından dolayı hayatını kaybeden Michael Jackson’ın tek kızı ve ikinci çocuğu. Diğer kardeşleri Michael Jackson Jr. ve Prince Michael 'Blanket' Jackson II.

        Michael Jackson yaşamı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1994 ila 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Paris Jackson, Michael Jackson'ın Debbie Rowe'dan doğan kızı.

        #paris jackson
        #uyuşturucu

