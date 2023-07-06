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        Haberler Dünya Paris'in "kalbi" Şanzelize'de protestolar nedeniyle turistlerin yerini demir bariyerler aldı

        Paris'in "kalbi" Şanzelize'de protestolar nedeniyle turistlerin yerini demir bariyerler aldı

        Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle ülke geneline yayılan şiddet eylemleri sonrası başkent Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de, turistlerden çok polisin kaldırımlara yerleştirdiği demir bariyerler göze çarpıyor.

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:53
        • 1

          Genç Nael'in öldürülmesiyle polis şiddetine tepki olarak patlak veren ve ülkeye yayılan toplumsal eylemler etkisini sürdürüyor.

           

           

        • 2

          Fransa yönetiminin olayın toplumsal tepkiye dönüşmesi üzerine ilk günlerde başkentteki kolluk kuvvetlerini, banliyölerdeki protestoları bastırmak için göndermesi Paris'in "kalbi" konumundaki Şanzelize'yi eylemcilere karşı savunmasız bıraktı.

           

           

        • 3

          Bu durumu fırsat bilen protestocular, Şanzelize Caddesi'ndeki lüks mağaza ve iş yerlerine saldırarak buraları yağmaladı. Özel kolluk kuvvetleri ve zırhlı araçların talan ve yağmaları durdurmak için konuşlandığı caddede mağazaların önüne polis araçları konuldu.

           

           

           

        • 4

          Polisler kontrolü sağlamak amacıyla Şanzelize'den turistler dahil toplanan kalabalığı, göz yaşartıcı gaz da kullanarak tahliye etti.

           

           

        • 5

          DEMİR BARİYERLER GÖZE ÇARPIYOR

          Normal zamanlarda dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerle dolan caddede polisin kaldırımlara yerleştirdiği demir bariyerler dikkati çekiyor.

           

           

        • 6

          Halen tenhalığını koruyan ve kundaklama girişimlerine de maruz kalan caddede yol boyunca konuşlanan polis araçları görülüyor. Hükümet, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için genelge çıkarsa da Şanzelize Caddesi'nde restorasyon çalışmalarının uzun bir süre alacağı öngörülüyor.

        • 7

          Lüks mağaza yönetimlerinin kendi inisiyatifleriyle yaptığı küçük çaplı çevre düzenlemesi Şanzelize'yi biraz toparlasa da lüks bir mağazanın üzerine göstericilerce yazılan, "Polis öldürüyor. Polis her yerde, adalet hiçbir yerde" yazılı slogan dikkati çekiyor.

           

           

        • 8

          GÖSTERİLERİN ZARARI 1 MİLYAR AVROYU AŞTI

          Öte yandan protestoların ülkeye maliyeti 1 milyar avroyu aştı. Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) verilerine göre, protestolar 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtı.

           

           

        • 9

          Gösterilerde 200'den fazla mağaza tamamen yağmalanırken, 300 banka şubesi tahrip edildi ve tütün satan 250 dükkan zarar gördü

        • 10

           

          FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR 

          Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

        • 11

          Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

        • 12

          Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

           

           

        • 13

          Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

           

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