"NE ÇOK ACI ÇEKİYORSUN!"

Bazı sosyal meyda kullanıcıları, Paris Hilton'un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı mesajlar paylaştı. 40 yaşındaki ünlü yıldıza, "Ne çok acı çekiyorsun!", "Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum." ve "Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?" yorumları yapıldı.