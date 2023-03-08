"ÇOK KORKUYORDUM"

Paris Hilton, buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu ifade etti. Sosyetik güzel, bu konudaki görüşlerini "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" sözleriyle ifade etti.