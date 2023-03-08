"BUNA DAHA ÖNCE HİÇ SAHİP OLMADIM"
Kendisini sıklıkla "gerçekten yalnız" hissettiğini söyleyen Paris Hilton, "Böylesi gelip geçici yaşamak, devamlı yolda olmak, yuva kurmanın zor olması anlamına geliyor" demişti.
40. doğum gününde Carter Reum'dan evlilik teklifi alan Paris Hilton, "Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil ama Carter, bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News