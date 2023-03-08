Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Paris Hilton, neden taşıyıcı anne yöntemini seçtiğini açıkladı: Hamile kalmamın önünde engel yoktu - Magazin haberleri

Paris Hilton: Hamile kalmamın önünde engel yoktu

2021'de iş insanı Carter Reum ile nikah masasına oturan Paris Hilton, geçtiğimiz ay anne olduğunu duyurmuştu. Taşıyıcı bir anne aracılığıyla Phoenix adını verdiği bebeğine kavuşan Hilton, oğlunu neden kendisinin dünyaya getirmediğini açıkladı 

Giriş: 08.03.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yaşadığı çalkantılı ilişkiler ve kameralar karşısındaki lüks hayatıyla magazin dünyasının önemli bir figürü olan Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti.

  • Anne olma hayalini her fırsatta dile getiren Paris Hilton, sonunda muradına ermişti. Hilton, eşi Carter Reum ile bir erkek bebek sahibi olduklarını açıklamıştı. Çift, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını da ifade etmişti.

  • "KELİMELERİN ÇOK ÖTESİNDE SEVİLİYORSUN"

    Paris Hilton, annelik haberini oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisini, "Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun" notuyla duyurmuştu.

  • NEDEN KENDİSİ HAMİLE KALIP DOĞURMADI?

    İlk çocuğuna kavuşan Paris Hilton, bebeğini neden kendisinin dünyaya getirmediğini açıkladı. 

    Glamour Dergisi'nin İngiltere edisyonuna konuşan Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya çok önceden yani daha 20 yaşındayken karar verdiğini anlattı.

    Paris Hilton'un söylediklerine göre bunun altında da iki neden var. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile çocuklarının devam ettiği Canyon School'da yatılı olarak kalıp eğitim gördüğü sırada uğradığı taciz. Diğer bir neden de 2000'li yılların ilk döneminde bir kadının doğum yapmasına tanık olduğu sırada yaşadığı travma.

  • "ÇOK KORKUYORDUM"

    Paris Hilton, buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu ifade etti. Sosyetik güzel, bu konudaki görüşlerini "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" sözleriyle ifade etti.

  • Carter Reum ile birlikte bir erkek bebek sahibi olan Paris Hilton, bir de kız çocukları olmasını istediklerini söyledi. Bu yüzden de embriyo dondurduklarını ve yine aynı yöntemle yani taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmayı planladıklarını gizlemedi.

  • 20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP, BEBEK ALDIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

    Paris Hilton, ayrıca 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ama o bebeği doğurmamayı seçtiğini itiraf etti. Hilton, bu konuyu ilk kez gündeme getirdi. Paris Hilton, bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ancak Hilton ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.

  • "İLİŞKİLERİMİ ETKİLİYOR"

    Sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, geçtiğimiz yıllarda 1990'larda okulda istismara uğradığını ve bunun kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) neden olduğunu da açıklamıştı.

    Paris Hilton, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem, sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum. Böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz" şeklinde konuşmuştu.

  • "BUNA DAHA ÖNCE HİÇ SAHİP OLMADIM"

    Kendisini sıklıkla "gerçekten yalnız" hissettiğini söyleyen Paris Hilton, "Böylesi gelip geçici yaşamak, devamlı yolda olmak, yuva kurmanın zor olması anlamına geliyor" demişti.

    40. doğum gününde Carter Reum'dan evlilik teklifi alan Paris Hilton, "Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil ama Carter, bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.