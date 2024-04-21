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        Haberler Dünyadan Paris Hilton kızının yüzünü ilk kez gösterdi - magazin haberleri

        Paris Hilton kızının yüzünü ilk kez gösterdi

        Taşıyıcı anne aracılığıyla iki çocuğu olan Paris Hilton, beş aylık kızı London'ın ilk fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:03
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        • 1

          Sosyetik ünlü Paris Hilton, taşıyıcı anne aracılığıyla iki çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yazar ve iş insanı Carter Reum ile 2021'de sonunda evlenen Hilton, küçük kızı London’ı dünyayla tanıştırdı.

          43 yaşındaki Paris Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşını doldurmadan, kasım ayında ikinci kez anne olduğunu duyurmuştu. Beş aylık olan kızının fotoğrafını ilk kez paylaşan Hilton, "London Marilyn Hilton-Reum. Hayatım boyunca hep London adında bir kızım olsun istemiştim" dedi.

        • 2

          Paris Hilton, ayrıca küçük kızının şerefine, Sia ile birlikte yeni şarkısı 'Fame won't love you'yu yayınladı. "Sia ile birlikte söylediğim yeni şarkımın onun tanıtımı için mükemmel bir film müziği olduğunu fark ettim" diyen Hilton; "Bu benim bebeklerime mesajım: Her zaman ve sonsuza kadar sizi seviyorum, seveceğim ve sizin için burada olacağım" diye ekledi.

        • 3

          OĞLUNA ACIMASIZ YORUMLAR

          16 Ocak 2023'te oğlu Phoenix'e kavuşan Paris Hilton, bebeğinin fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlarla sarsılmış, kızının fotoğraflarını da benzer tepkiler nedeniyle göstermediği düşünülmüştü.

        • 4

          Bebeğinin fotoğraflarının altına, kafasının çok büyük görünmesiyle ilgili acımasız yorumlar yazan bazı takipçileri, Paris Hilton'un oğlunun bir hastalığı olduğunu ima ederek, neden onu doktora götürmediğini sormuştu.

        • 5

          Paris Hilton, oğlunun bir hastalıktan dolayı kafasının büyük olduğu şeklinde yapılan yorumlara, şöyle cevap vermişti.

        • 6

          "Bu dünyada bazı hasta insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet, tabii ki doktora götürüyorum, onun sadece beyni büyük."

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