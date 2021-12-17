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Paris Hilton ile Carter Reum'dan 7 haftalık balayı

Geçen ay yazar Carter Reum ile evlenen dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, eşiyle balayının tadını çıkarıyor. Tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Hilton'un fotoğraflarına beğeni yağdı 

17.12.2021 - 17:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı Carter Reum'da bulmuştu. Hilton, kasım ayında Reum ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kutlamalar bittikten sonra 7 haftalık bir balayı planlaması yapmıştı.

  • Eşiyle keyifli anlarını da sık sık Instagram hesabından yayınlayan Hilton, geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

  • "CENNETTE SİHİRLİ ÖPÜCÜK"

    Reum ile gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Paris Hilton, bu karesine "Aşkımla cennette sihirli öpücükler." notunu düştü.

  • Reum ile mutlu birlikteliğini her fırsatta gözler önüne seren 40 yaşındaki ünlü isimin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

  • GİZLİ BİR ÇOCUĞUNUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Carter Reum'un nikahtan sonra gizli bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı.

    Reum'un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenilmişti.

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