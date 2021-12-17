Çocuğuyla birlikte Kaliforniya'da yaşayan Bellizzi, 2011'de hamileyken bebeğin Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüş ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti. Bir kaynak, Carter'ın 9 yaşındaki kızını doğduğundan beri sadece bir kez gördüğünü öne sürerken, ünlü yazarın sözcüsü de bu iddiaları kabul etmişti.