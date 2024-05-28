Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Paris Hilton iki çocuğuyla Hawaii tatilinde - Magazin haberleri

        Paris Hilton iki çocuğuyla Hawaii tatilinde

        Her ikisi de taşıyıcı anneden dünyaya gelen çocuklarıyla Hawaii tatiline çıkan Paris Hilton, tatil karelerini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Paris Hilton, henüz altı aylık olan kızı London ve 16 aylık oğlu Phoenix ile Hawaii tatiline çıktı.

        • 2

          43 yaşındaki sosyetik ünlü, çocukları ve eşi Carter Reum ile verdiği pozları sosyal medya sayfasında paylaştı.

        • 3

          Pembe kıyafet giyen Paris Hilton'un kızı London ile uyumlu renkleri dikkat çekti. Hilton kızına da güneş gözlüğü takmış, onu saç bandıyla süslemişti.

        • 4

          Tatilde Paris Hilton ile Carter Reum çiftine, Paris Hilton'un 34 yaşındaki kardeşi Barron Hilton, eşi Tessa Hilton ve çocukları da eşlik etti.

        • 5

          Her zaman büyük bir aile kurmak istediğini söyleyen Paris Hilton'un iki çocuğu da taşıyıcı anneden dünyaya geldi.

        • 6

          Özellikle kız çocuk annesi olmayı hep hayal ettiğini söyleyen Hilton, Mart 2023'te verdiği röportajda; "Bir gün London adında küçük bir kız çocuğum olacağı ve ona ağabeyi Phoenix bakacağı için heyecanlıyım" demişti.

        • 7

          Paris Hilton ayrıca; "Bunu uzun zamandır planlıyordum. Bunu yapmak için doğru ortağı bulmam gerekiyordu. İnsanlara güvenmek çok zor ve eşimi bulduğum için çok minnettarım" ifadesini kullanmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Lükste satış stresi yok"
        "Lükste satış stresi yok"
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Habertürk Anasayfa