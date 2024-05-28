Paris Hilton iki çocuğuyla Hawaii tatilinde
Her ikisi de taşıyıcı anneden dünyaya gelen çocuklarıyla Hawaii tatiline çıkan Paris Hilton, tatil karelerini sosyal medyada paylaştı
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Paris Hilton, henüz altı aylık olan kızı London ve 16 aylık oğlu Phoenix ile Hawaii tatiline çıktı.
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43 yaşındaki sosyetik ünlü, çocukları ve eşi Carter Reum ile verdiği pozları sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Pembe kıyafet giyen Paris Hilton'un kızı London ile uyumlu renkleri dikkat çekti. Hilton kızına da güneş gözlüğü takmış, onu saç bandıyla süslemişti.
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Tatilde Paris Hilton ile Carter Reum çiftine, Paris Hilton'un 34 yaşındaki kardeşi Barron Hilton, eşi Tessa Hilton ve çocukları da eşlik etti.
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Her zaman büyük bir aile kurmak istediğini söyleyen Paris Hilton'un iki çocuğu da taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
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Özellikle kız çocuk annesi olmayı hep hayal ettiğini söyleyen Hilton, Mart 2023'te verdiği röportajda; "Bir gün London adında küçük bir kız çocuğum olacağı ve ona ağabeyi Phoenix bakacağı için heyecanlıyım" demişti.
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Paris Hilton ayrıca; "Bunu uzun zamandır planlıyordum. Bunu yapmak için doğru ortağı bulmam gerekiyordu. İnsanlara güvenmek çok zor ve eşimi bulduğum için çok minnettarım" ifadesini kullanmıştı.