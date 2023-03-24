"CARTER İLGİLİ BİR BABA"

Çocuk sahibi olmak istediği halde hamile kalmaktan, doğum yapma fikrinden çok korktuğunu ve bebeğine bu yüzden taşıyıcı anne yoluyla sahip olmak istediğini itiraf eden Paris Hilton, şu aralar anı kitabı 'Paris: The Memoir'ın tanıtımı için koşuşturuyor.

Eşi Carter Reum'un iyi bir eş ve ilgili bir baba olduğunu ifade eden Paris Hilton, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini aktardı. Birkaç çocuk daha istediğini ve bunun için sabırsızlandığını söyleyen Hilton'un bunun için çoktan adım attığı da ortaya çıktı.