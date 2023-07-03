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Paris Büyükelçiliği'nden vatandaşlara uyarı

Paris'te 17 yaşındaki Nahel adlı gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ederken, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, vatandaşlar için bir uyarı metni yayımladı.

Giriş: 03.07.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Paris Büyükelçiliği'nden vatandaşlara uyarı
HABERTURK.COM

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede patlak veren gösteriler, birçok kentte büyüyerek devam ediyor.

Paris Büyükelçiliği, Fransa'daki mevcut durum nedeniyle bir uyarı metni yayımladı:

"Paris yakınlarındaki Nanterre’de 27 Haziran 2023 tarihinde araç kontrolü sırasında polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle açılan ateş sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi sonrasında ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşanmakta ve kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleriyle karşılaşılmaktadır.

Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Fransa’da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: (Fransa’dan) +33 180 146335

(Türkiye’den) +90 312 292 29 29"

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