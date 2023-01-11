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Paris Basketbol - Türk Telekom: 96-77 (MAÇ SONUCU)

Türk Telekom, EuroCup'taki 10. maçında konuk olduğu Fransız ekibi Paris Basketbol'a 96-77 yenildi. Temsilcimiz böylece 3. mağlubiyetini aldı.

Giriş: 11.01.2023 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL
Paris Basketbol - Türk Telekom: 96-77 (MAÇ SONUCU)
AA

Basketbol 7Days EuroCup'ın 10. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda deplasmanda Paris Basketbol'a 96-77 yenildi.

Georges Carpinter Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikadan itibaren ilk çeyrekte daha iyi skor üreten Türk Telekom, ikinci çeyreğe 17-28 üstün başladı.

İkinci çeyrekte 17. dakikada 40-40 eşitliği sağlayan Paris Basketbol, bu periyottaki etkili oyununu sürdürerek devreye de 53-44 önde girdi.

Üçüncü periyodu da 80-63 üstün geçen Paris Basketbol, son çeyrekte farkı iyice açarak karşılaşmayı 96-77 kazandı.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Türk Telekom, 3. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 7. galibiyetini elde etti.

Türk Telekom, grupta ilk hafta ağırladığı Paris Basketbol'a 90-75 yenilmişti.

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