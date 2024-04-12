Paris Basketbol: 89 - Mincidelice JL Bourg: 81 | MAÇ SONUCU
BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Paris Basketbol, Mincidelice JL Bourg'u 89-81 yenerek şampiyonluğa uzandı.
Paris Basketbol, BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Mincidelice JL Bourg'u 89-81 mağlup ederek şampiyon oldu.
Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Arena'da iki Fransız takımı Mincidelice JL Bourg ile Paris Basketbol karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi 89-81 kazanan Paris Basketbol, final serisini 2-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Paris ekibi, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.