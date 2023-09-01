Paris, Avrupa'da kiralık e-scooterları yasaklayan ilk başkent: Karar neden alındı?

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Paris, sokaklarda kiralık elektrikli scooter kullanımını yasaklayan ilk Avrupa başkenti oldu.

Bugünden itibaren kiralık e-scooter yasağı uygulamaya girdi.

Perşembe günü kentin 15 bin adet kiralık filosundan geriye kalan son scooterlar da toplatıldı.

5 yıl önce e-scooter kiralama uygulaması da Avrupa'da ilk Fransa'nın başkentinde başlamıştı.

Özellikle öğrenciler ve 35 yaş altı nüfus tarafından yaygın kullanılan araçlar pek çok şikayete neden oldu.

Fransa'nın başkentinde Nisan ayında yapılan referandumda kiralık e-scooterların yasaklanması kararı alındı.

Bir dizi ölümcül kazanın yanı sıra gelişigüzel bırakılan e-scooterlar güvenlik sorununu ve çevreye gerçekten pozitif katkısının olup olmadığını tartışmaya açmıştı.

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Pek çok Parisli, yayaların arasında zik zak çizerek geçen, kaldırımlara park eden, saate 10 km hız sınırı uygulamasına rağmen güvenlik sorunu oluşturan araçlardan şikayet ediyordu.

2020'de getirilen katı düzenlemelerle hız sınırının otomatik kontrolü ve kentte bu araçları kiralayan şirket sayısının sınırlanması da tartışmaları dindirmedi.

Nisan'daki referanduma katılanların yüzde 90'ı yasaklama yönünde oy kullandı. Ancak referanduma katılım oranı yüzde 7,5 olmuştu.

Paris Belediyesi yetkilileri, e-scooter kullanıcılarının toplu taşıma araçları ve bisiklete yönelebileceklerini söylüyor. Kentte özel e-scooter kullanımı ise devam edebilecek.

Yeşiller Partisi'nden Paris Belediye Başkan Yardımcısı David Belliard, "Büyük bir şehirde kiralık e-scooter olmadan da yaşanabilir…Bunların yasaklanması Paris'teki kamu alanlarındaki karmaşayı giderme ve sadeleştirme çabasıyla ilgili" dedi.