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        Haberler Dünya Paris 2024'teki cinsiyet tartışmasına Meloni de katıldı | Dış Haberler

        Paris 2024'teki cinsiyet tartışmasına Meloni de katıldı

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşan İtalyan boksör Angela Carini, müsabakanın 46 saniyesinde çekildi. Bunun ardından cinsiyet tartışmaları başlarken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de "Bana göre bu adil bir rekabet değildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:12
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        Cinsiyet tartışmasına katıldı
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki “cinsiyet tartışmasına” İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de katıldı.

        Meloni, “Bu testosteron seviyeleriyle adil bir rekabet olmuyor” dedi. 47 yaşındaki siyasetçi sözlerini Erkeklerin genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın yarışmalarına kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum, kimseye karşı ayrımcılık yapmak istediğimiz için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda yarışma hakkını korumak için" ifadeleriyle sürdürdü.

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        İtalyan boksör Angela Carini’nin müsabakadan çekilmesinden üzüntü duyduğunu söyleyen Meloni, “Bu benim açımdan eşit bir mücadele değildi” dedi.

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        NE OLDU?

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.

        Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.

        Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #2024 Paris Olimpiyat Oyunları
        #Meloni
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