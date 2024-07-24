Paris 2024'te milli okçularımız sahne alıyor
33'üncüsü düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da sahne alacağı okçuluk müsabakaları yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.
2024 Paris Ol,mpiyat Oyunları'nda okçuluk müsabakaları yarın başlıyor.
Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.
Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.
Okçuluk branşında yarınki sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.
Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.