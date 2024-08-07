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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti

        Paris 2024'te kadınlar 3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:36
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        Paris 2024'te romantik anlar!
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        Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor.

        3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

        Finot’un yarış sonrası gerçekleştirdiği evlenme teklifi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Teklif, sporcular arasında romantik bir anı olarak hafızalara kazındı.

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