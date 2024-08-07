Paris 2024'te Fransız Atlet Alice Finot, erkek arkadaşına evlilik teklifi etti

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda kırılan rekorlar ve alınan madalyaların yanı sıra sporcuların yaptığı hareketler de gündem olmaya devam ediyor.

3 bin metre yürümede Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarış sonrası erkek arkadaşının yanına gelerek evlilik teklifi etti.

Finot’un yarış sonrası gerçekleştirdiği evlenme teklifi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Teklif, sporcular arasında romantik bir anı olarak hafızalara kazındı.